1° RALLY TERRA DI ARGIL Presentata ieri a Pofi la gara con l’elenco iscritti

Il via nel week end Si è svolta ieri presso il “Lual Bleisure Hotel” di Pofi, la conferenza di presentazione della undicesima edizione del Rally Terra di Argil, gara automobilistica valida quale quinta prova della Coppa Rally 8° Zona, in programma questo fine settimana, sabato 31 agosto e domenica 1 settembre. A fare gli onori di casa gli organizzatori della ASD Rally Game, con la presidente Nadia Mattarelli che salutato la folta platea presente lasciando agli altro illustri ospiti il compito di descrivere il significato e l’importanza della manifestazione sportiva. E così è stato, con il Sindaco del Comune di Pofi, Anngelo Mattoccia per primo, seguito dagli interventi dell’on. Paolo Pulciani, dell’ on. Mario Abruzzese, del sindaco di Monte San Giovanni Campano, Mario Cinelli e dell’Assessore allo Sport del comune di Bovile Ernica Adriano Ferrante. Nei vari interventi è stata messa in evidenza l’importanza dell’evento sportivo anche come veicolo turistico e promozionale per il territorio, oltre che aggregativo per le migliaia di spettatori che, nelle giornate di sabato domenica, assisteranno alle operazioni preliminari ed alla competizione vera e propria. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni del mondo automobilistico, quali la direttrice dell’Automobile Club Frosinone, Celestina Arduini, Roberto Sardelli (Fiduciario Prov.le ACI Frosinone), Emanuele Inglesi (Delegato Regionale AciSport e Max Rendina, presidente della Commissione Sportiva ACI Roma e soprattutto organizzatore e pilota di grande esperienza. A chiudere il giro di interventi, quelli prettamente tecnici sulla descrizione del rally, del direttore di gara, Stefano Torcellan e dell’organizzatore Roberto Mingarelli. Il rally, che avrà inizio domenica 1 settembre alle 7:00 dal Polo Logistico Fraschetti di Pofi, dove è situato anche il parco assistenza, vedrà al via 62 equipaggi, ma soprattutto avrà la presenza di ben 15 vetture R5, ovvero le macchine più potenti e prestazionali presenti nel panorama dei rally nazionali ed internazionali. Presenti al via alcuni vincitori delle passate edizioni, come Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani primi nel 2022, il salernitano Gianluca D’Alto navigato da Mirko Liburdi (1° nel 2019), i ciociari Andrea Minchella e Fiorentino Iscaro (vincitore nel 2015) e Graziano De Santis, vincitore nel 2014, in coppia con Gianmarco Potera. Tutti questi equipaggi saranno al via su Skoda Fabia R5. Con la targa numero 1 e su una Hyundai i20 N, partiranno invece Stefano Liburdi e Valerio Silvaggi. Il programma della manifestazione prevede per la giornata di sabato le verifiche tecniche e sportive e poi lo “shakedown”, una sorta di prova libera cronometrata, nella quale gli equipaggi faranno l’ultima messa a punto sui rispettivi veicoli, sabato 31 agosto a Monte San Giovanni Campano. Il via come detto domenica 01 settembre alle 7:00 in punto dal Polo Logistico Fraschetti – Td block di Pofi. Da li in poi gli equipaggi in gara affronteranno i tre tratti cronometrati chiusi al traffico da ripetersi ciascuno per tre volte, per un totale di nove prove speciali e 71,04 km di gara vera e propria. Tante le novità presenti in questa edizione del Rally Terra di Argil, con ben due delle tre prove speciali totalmente inedite. Infatti dopo aver percorso la classica “Le Fontane” a Pofi di 6,55 km., gli equipaggi si sposteranno in territorio di Boville Ernica per la prova “Bovilee” di 7,00 km. A seguire la prova più lunga ed impegnativa, la “Monte San Giovanni Campoano” di 10.13 km., al termoine della quale le vetture si recheranno al riordino di Chiaiamari ed al parco assistenza presso la Frasdchetti Logistica. Inedito anche l’arrivo, previsto attorno alle 17:05 e situato quest’anno nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà anche la ceriminia delle premiazioni. L’elenco completo degli iscritti, gli orari, la cartina delle prove speciali e tutte le altre informazioni sono sulla pagina web ufficiale: www.rallyterradiargil.it e sulle pagine social del rally.

COMUNICATO STAMPA