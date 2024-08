Frosinone, urbanistica: al via bando centri storici. A breve l’incontro su progetti e finanziamenti

Scadrà il prossimo 26 settembre l’avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio che prevede finanziamenti per i comuni in conto capitale per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani storici, di sostenibilità ambientale e/o risparmio energetico. Il provvedimento, il cui testo integrale è disponibile al link https://www.lazioeuropa.it/bandi/contributi-comuni-centri-storici/, sarà illustrato, a breve, nel corso di un incontro a Frosinone presso l’aula consiliare del Comune dall’ Assessore regionale all’Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare, on. Pasquale Ciacciarelli, e dal Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli. Nel corso dell’incontro, saranno esposti ulteriori progetti e finanziamenti portati avanti sul capoluogo dall’assessorato regionale in materia di urbanistica, riguardanti, tra le altre cose, i piani di zona.“Il bando per la tutela ed il recupero dei centri storici consentirà, mediante una programmazione di 14 milioni di euro nel prossimo triennio, di avviare un proficuo lavoro di riqualificazione e valorizzazione degli agglomerati storici laziali attraverso interventi, tra i principali, di riqualificazione dell’urbanizzazione primaria, di mantenimento dell’impianto urbano e di rivitalizzazione del patrimonio edilizio storico. Si conferma quindi la volontà del governo regionale del Lazio di riqualificare in modo concreto e programmato le realtà storiche del nostro territorio”, ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica della Regione Lazio, on. Pasquale Ciacciarelli.“L’amministrazione comunale rivolge un plauso alla Regione Lazio, al Presidente Francesco Rocca e all’assessore Ciacciarelli che con tale iniziativa testimoniano, ulteriormente e concretamente, l’attenzione e l’impegno affinché il nostro territorio centri gli obiettivi di sviluppo economico e sociale. In particolare, il bando che andremo presto a illustrare riguarda il centro storico, un’area su cui l’amministrazione Ottaviani prima e la presente amministrazione poi sono intervenute e stanno intervenendo con concreti progetti di valorizzazione e riqualificazione dal punto di vista sociale, culturale ed economico. Si pensi solo, in ordine di tempo, all’inaugurazione della nuova piazza Turriziani, che è stata restituita ai cittadini di Frosinone con un nuovo volto, moderno ma al tempo stesso rispettoso delle nostre radici e della nostra identità, esaltandone le qualità di spazio di incontro, di dialogo e di condivisione per tutti. Un traguardo importante, quello della inaugurazione di piazza Turriziani, che precede di poco la conclusione dell’intervento sul complesso dei Piloni, che diventerà la cartolina della nostra città. L’incontro con l’on. Ciacciarelli costituirà un’occasione importante anche per conoscere nel dettaglio ulteriori opportunità rese possibili dagli strumenti di pianificazione e rigenerazione in materia urbanistica”.

COMUNICATO STAMPA