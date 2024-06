❌ Ragazza di 17 anni scomparsa da sabato: l’appello disperato della mamma sui social ❌

Non si hanno più notizie da sabato 22 giugno di Eleonora di 17 anni, che potrebbe trovarsi in qualsiasi luogo, l’appello disperato sui social della mamma che riportiamo di seguito:

“Eleonora (17 anni), si è allontanata da casa a Pontedera ( Pisa), sabato 22 giugno. Da allora non abbiamo più sue notizie malgrado le ricerche delle forze dell’ordine, di parenti e amici. Aiutateci a trovarla. Aveva la stessa felpa e lo zainetto che vedete in foto, pantaloni scuri sportivi e delle Nike bianche Air Force1. Porta una montatura di occhiali trasparente, ha capelli castani con le punte verde- azzurro, occhi marroni, naso piccolo alla francese, corporatura minuta. Chi avesse informazioni utili contatti le forze dell’ordine.”

Correlati