Roccasecca – Festa di fine anno per l’asilo nido Raggi di Sole

Il sindaco Sacco: “Fiore all’occhiello dei nostri servizi. Complimenti alle operatrici: brave e professionali”Si è svolta presso l’Horse Village Ranch la festa di fine anno dell’asilo nido Raggi di Sole di Roccasecca. Alla presenza dei genitori dei piccoli alunni e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, i piccoli frequentanti la struttura di via Piave hanno mostrato le tante abilità apprese attraverso il lavoro delle operatrici.Poesie, canti, balli, prove di abilità, per una mattinata all’insegna dell’allegria e della condivisione tra asilo e famiglie che ha registrato un notevole apprezzamento.Presenti per il Comune, il sindaco Giuseppe Sacco, il vicesindaco Valentina Chianta, gli assessori Elisa Torriero e Ivan Cerrone e la presidente del consiglio comunale Giuseppina Iannotta. In più la responsabile del settore Elva Gazzellone.“I piccoli studenti ci hanno emozionato con la recita di fine anno – ha detto il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco – E’ stato bello vederli felici e toccare con mano il lavoro e l’impegno delle operatrici della struttura. Così come è stato emozionante vedere la soddisfazione dei genitori. E’ stata una scelta felice quella di aver attivato questo servizio a Roccasecca. Un’offerta che amplieremo con una nuova struttura da sessanta posti, i cui lavori sono appena iniziati. Grazie infine ai proprietari della struttura che ha ospitato l’evento e un grande applauso alle maestre e alla loro coordinatrice. Hanno fatto un grande lavoro quest’anno, sono professionali e si impegnano tantissimo. Il riscontro delle famiglie è ottimo. L’asilo nido di Roccasecca è sicuramente uno dei fiori all’occhiello della nostra offerta di servizi”.

