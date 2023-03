Visita del Generale di Corpo D’Armata Antonio de VITA al Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone

Il Generale di Corpo d’Armata Antonio de VITA, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, ha visitato il Comando Provinciale di Frosinone per il tradizionale saluto in occasione delle imminenti festività pasquali. Ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Alfonso Pannone, l’alto Ufficiale ha incontrato le varie componenti dell’Arma provinciale, l’A.N.C. e i delegati della rappresentanza militare.Nella circostanza il Comandante di Legione, nel richiamare i valori etici che hanno reso l’Arma indiscusso punto di riferimento per le comunità, anche le più piccole presenti sul territorio, ha sottolineato l’importanza di mantenere sempre viva la presenza dell’Arma all’interno del tessuto sociale, rivolgendo espressioni di ringraziamento a tutti i militari del Comando Provinciale per l’impegno e la dedizione profusi nello svolgimento del servizio istituzionale, formulando a loro ed alle rispettive famiglie i migliori auguri per le prossime festività.Dopo aver rimarcato il senso di appartenenza all’Istituzione a cui deve improntarsi ogni Carabiniere, il Generale ha esortato i militari del Comando Provinciale a continuare sul proficuo percorso intrapreso, anche durante le prossime festività, affinché la popolazione possa vivere sempre più in un clima di serenità.

