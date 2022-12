ULTIM’ORA / Sparatoria durante una riunione di condominio: tre morti e 4 feriti

E’ successo questa mattina intorno alle 9.30 circa, durante una riunione di condominio a Fidene, in via Monte Gilberto a Roma.Secondo la prima ricostruzione gli spari sarebbero stati esplosi durante una riunione di condominio, tre le persone morte e quattro sarebbero i feriti di cui due in gravi condizioni. Le persone ferite sono ricoverate all’ospedale Agostino Gemelli, all’ospedale Sandro Pertini, al Sant’Andrea e all’ospedale Umberto I di Roma.

foto archivio

