ULTIM’ORA / San Giovanni Incarico, giovane trovato morto in un casolare: la comunità sotto shock

Tragedia nelle campagne di San Giovanni Incarico, dove A.D.M., un giovane di 35 anni, è stato trovato senza vita in un casolare di famiglia situato nella zona rurale di Pico. Il ragazzo, molto conosciuto e benvoluto nella sua comunità, si era allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio, destando preoccupazione nei familiari che, non vedendolo rientrare, si erano messi alla sua ricerca.

A trovarlo sono stati il padre e il fratello, i quali, insospettiti dalla sua assenza, si sono recati nel casolare. Purtroppo, il loro timore si è trasformato in realtà. Subito hanno allertato i soccorsi, ma gli operatori del 118 intervenuti tempestivamente, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

La notizia della sua morte improvvisa ha profondamente colpito l’intera comunità di San Giovanni Incarico, dove il giovane era molto noto e apprezzato. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo e della stazione di Pico, che hanno avviato le indagini per far chiarezza sulle cause del decesso.

Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella di un gesto volontario. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi e fare luce su questa tragica vicenda.

La comunità si stringe attorno alla famiglia in un momento di profondo dolore e incredulità.