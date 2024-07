ULTIM’ORA / Isola del Liri, lite tra due giovani in pieno centro spunta un coltello: soccorsi sul posto

Isola del Liri – Ancora un episodio di violenza avvenuto poco fa nella Città delle Cascate. Violenta lite tra due giovani che e’ subito degenerata, infatti dopo pugni e calci uno dei ragazzi ha tirato fuori un coltello sembra che abbia sferrato due fendenti all’altro giovane, questo dalle primissime informazioni tutte da verificare, non si conosce la gravita’ delle ferite riportate dal giovane al momento che scriviamo. La lite dalle prime notizie trapelate sembra aver avuto inizio nei pressi di un noto locale. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Tutto da chiarire il gravissimo episodio di cronaca avvenuto in pieno centro storico.

