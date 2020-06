Altri 56 morti in Italia per coronavirus. Le vittime dall’inizio dell’emergenza sono 34.223, secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile. I malati sotto quota 29mila e sono 1.640 in meno rispetto a ieri. I guariti aumentano di 1.747 unità e salgono a 173.085. Sono 393 nuovi casi, i contagiati da inizio emergenza salgono a 263.305. I ricoverati con sintomi sono 3.893, vale a dire 238 in meno rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 227 (-9).

Correlati