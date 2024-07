UGL Salute Frosinone: per la Mastrobuono, giustizia è fatta!

La dott.ssa Isabella Mastrobuono Direttore Generale ASL Frosinone, rimossa ingiustamente dall’incarico dell’allora presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per “sfizi” politici, ha ottenuto giustizia. Zingaretti ora risarcisca i danni!

Come la stessa Mastrobuono ha affermato in una trasmissione televisiva, fu licenziata per non sottostare alle pressioni politiche, connessioni che non dovrebbero incidere sul servizio sanitario pagato dai contribuenti, ma che purtroppo si rivelano tali, ed ora giustizia è fatta!!!

La UGL Salute, si congratula con la dott.ssa Mastrobuono, DONNA con lettera Maiuscola, DONNA Competente in materia e che ha saputo difendersi, ottenendo dalla giustizia il dovuto risarcimento del danno che ammonta a oltre 440,000 mila euro e che, la Regione Lazio ha dovuto versare a spese dei cittadini contribuenti.

Bene, la Corte dei Conti chiede all’ex Presidente Nicola Zingaretti – politici e funzionari, la restituzione delle somme versate. La sanità è cosa seria, pagata dai cittadini contribuenti su cui nessuno, dico nessuno, dovrebbe speculare, motivo per cui, la scrivente O.S. UGL Salute nella persona del segretario provinciale da sempre sostiene che la politica debba uscire dalla “gestione” del servizio sanitario, settore in cui competenza e meritocrazia devono prevalere per il bene dei cittadini bisognosi di cure. Non può e non deve essere un serbatoio per appagare/soddisfare la politica.

La UGL, la Ciociaria, si complimentano con l’ex Direttore Generale della ASL di Frosinone dott.ssa Mastrobuono, ora Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata, che ha saputo dare il giusto segnale difendendo la Sua dignità e soprattutto la Sua oscurata Meritocrazia, non solo a se stessa ma all’intera cittadinanza del frusinate.

Il segretario prov.le Rosa Roccatani

C0MUNICATO STAMPA