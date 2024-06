Tutto esaurito per Abbruzzese (Lega) anche a Fiuggi e Roma

Ancora grande partecipazione per il tour L’Europa dei Territori del candidato della Lega alle Europee, Mario Abbruzzese. Tra le tante tappe di ieri da segnalare “il tutto esaurito” fatto registrare Fiuggi. “Amici, questa sera la vostra partecipazione è stata straordinaria. – ha detto sui suoi canali social Mario Abbruzzese – Con l’On. Anna Cinzia Bonfrisco abbiamo parlato dell’Europa dei Territori che vuole rappresentare per tutti voi un punto di riferimento nella nuova Ue. La difesa del nostro Made in Italy, delle nostre tradizioni, l’importanza delle infrastrutture e del lavoro giovanile sono stati i punti cardine del nostro confronto. L’8 e 9 giugno potete fare la differenza, andiamo tutti a votare. Un ringraziamento speciale al Vice Sindaco Marco Fiorini, all’On.Nicola Ottaviani, all’Assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, ai consiglieri provinciali Andrea Amata e Luca Zaccari e all’assessore Comunale Quirino De Santis”. Grande entusiasmo anche nella tappa di Roma. “Con l’on. Bonfrisco – ha detto l’infaticabile Abbruzzese – abbiamo vissuto un’accoglienza meravigliosa. Il vostro sostegno mi da ancora più carica per difendere le nostre eccellenze, per dire “No” alla bistecca sintetica, “No” alla farina di grillo, ma sopratutto per ribadire in maniera categorica “No” alla guerra. Un grazie sentito all’imprenditore Virgilio Corgiolu e l’associazione “Ad Maiora” nelle persone di: Gabriele Taiani, Costanza Liverani, Manuel Di Martino”, ha concluso il già presidente del consiglio regionale del Lazio.

COMUNICATO STAMPA