Tragico incidente stradale: morti Samuele, di 13 anni, Michele (17) e Gaetano (21)

È di tre morti e sette feriti, di cui due gravi e ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza, il bilancio dell’incidente stradale che domenica sera ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, di ritorno nella città pugliese dopo aver assistito allo stadio Viviani alla partita valida per la nona giornata del girone C della serie C. Le vittime sono: Samuele Del Grande, di 13 anni, Michele Biccari (17) e Gaetano Gentile (21).L’incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi e un bus.Sono ricoverati in Rianimazione un 15enne, le cui condizioni sono molto gravi, e un 18enne, entrambi di Foggia. Sempre della città pugliese è un 54enne, che si trova nel reparto di Obi (Osservazione breve intensiva). Nello stesso reparto si trova una donna lucana di 49 anni, che viaggiava in un’autombile insieme al marito (di 49 anni, ricoverato in Chirurgia toracica) e ai due figli (di 13 e 10 anni, ricoverati in Pediatria). Al lavoro sul luogo dell’incidente anche i Vigili del fuoco e la Polizia per gli accertamenti sulla dinamica: le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza. Per la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo è «una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi – ha scritto in un messaggio sui social – La città tutta si stringe attorno ai familiari e amici delle vittime».«Tre giovanissime vite spezzate, ancora un incidente stradale sulla statale Potenza – Melfi.Una trasferta all’insegna dello sport che si trasforma in tragedia». Così il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi: «Esprimo, anche a nome della Giunta regionale della Basilicata, i sentimenti di vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime ed alla comunità sportiva della città di Foggia per il terribile incidente che ieri sera ha coinvolto tre giovani tifosi della squadra di calcio pugliese».Il nostro cuore è avvolto da un profondo dolore. Dopo la partita di calcio tra Potenza e Foggia, un tragico incidente alle porte della nostra città ha portato via due giovani minorenni e un ventenne, tifosi del Foggia.Sempre oggi, un’altra giovane vita di un ragazzo di Tolve è stata strappata da un brutto incidente motociclistico avvenuto in città.In questo momento di grande tristezza, voglio esprimere la mia più sincera vicinanza alle famiglie colpite da queste incomprensibili tragedie. Non ci sono parole che possano alleviare il loro dolore, ma possiamo unirci nel ricordo di questi giovani, delle loro speranze e dei loro sogni che ora risuonano nel silenzio.Sui social, il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, ha scritto che «il nostro cuore è avvolto da un profondo dolore. In questo momento di grande tristezza, voglio esprimere la mia più sincera vicinanza alle famiglie. Non ci sono parole che possano alleviare il loro dolore, ma possiamo unirci nel ricordo di questi giovani, delle loro speranze e dei loro sogni che ora risuonano nel silenzio». leggo.it – foto archivio

Correlati