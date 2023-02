STEVE VAI: masterclass in esclusiva per Visioninmusica

Visioninmusica propone in esclusiva una masterclass unica e rara con uno dei più grandi virtuosi della chitarra internazionale, Steve Vai. Giovedì 18 maggio alle ore 20 all’Auditorium Gazzoli di Terni studenti di musica e appassionati di questo strumento potranno vivere un’esperienza del tutto particolare, della durata di circa tre ore.

In ALIEN GUITAR SECRETS Steve Vai discuterà di teoria musicale, tecnica chitarristica, business musicale e, soprattutto, metodi per scoprire e sbloccare la propria identità musicale personale. In questo corso l’artista condividerà il suo ricco expertise di musicista indipendente offrendo una visione estremamente stimolante, e a volte profondamente esoterica, per conseguire le migliori prestazioni e la giusta mentalità nel proprio mestiere.

Steve suonerà anche alcuni brani selezionati e sarà aperto ad una sessione di domande e risposte offrendo l’opportunità ad alcuni partecipanti di suonare o interagire personalmente con lui durante la lezione.

Inoltre, ad un massimo di 100 partecipanti verrà offerta l’opzione Meet & Greet che consentirà, dopo la masterclass, di scattarsi una foto con Steve Vai e farsi fare un autografo.

Tutte le informazioni al sito:

visioninmusica.com/steve_vai_alien_guitar_secrets_masterclass_2023/

Biglietti acquistabili sul circuito Vivaticket.

BIOGRAFIA

Considerato da molti il più grande chitarrista di tutti i tempi, nei suoi oltre quarant’anni di carriera Steve Vai ha venduto oltre 15 milioni di dischi, vinto tre Grammy Awards e registrato con leggende quali Frank Zappa, David Lee Roth, Whitesnake e moltissimi altri. Vai ha inoltre preso parte a diversi progetti come G3 (con lineup che hanno di volta in volta incluso Joe Satriani, John Petrucci, Eric Johnson, Yngwie Malmsteen e Steve Luka­ther) e il supergruppo Generation Axe formato insieme a Zakk Wylde, Yngwie Malmsteen, Nuno Bettencourt e Tosin Abasi. Nel 2012, la TEC Foundation gli ha conferito il prestigioso Les Paul Award, osservando: “L’abilità moz­zafiato di Steve Vai alla chitarra è acclamata nel mondo del rock e non solo … Vai ha dedicato il suo talento a far progredire creativamente il linguaggio della musica. Mentre molti artisti rientrano facilmente in un’unica cate­goria, Steve Vai rimane impossibile da categorizzare.

È un alchimista musicale di altissimo livello”. La discogra­fia di Vai comprende oltre 60 album tra progetti solisti e collaborazioni, in cui figurano G3, David Lee Roth, Whi­tesnake. Vai ha scritto, prodotto e progettato tutti i suoi album da solista, molti dei quali pubblicati con la sua etichetta (Favored Nations Entertainment) che annovera album di musicisti leggendari come Tommy Emmanuel, Eric Johnson, Billy Sheehan.

Vai è noto per le sue creative esibizioni dal vivo con orchestre di tutto il mondo e per progetti come Vai Aca­demy, corsi di perfezionamento e Generation Axe – con Wylde, Malmsteen, Bettencourt e Abasi.

Tra gli strumenti firmati da Vai c’è la chitarra lbanez JEM, progettata nel 1985 e “T he Universe”, la prima chitarra elettrica a 7 corde. Compare nei film Crazy su Hank Garland, come produttore esecutivo e nei panni di Hank Williams e Crossroads del 1986, ispirato al bluesman Robert Johnson, in cui interpreta Jack Butler – “il chitarrista del diavolo” – e collabora con Ry Cooder alle scene musicali. Nel 2019 pubblica il suo primo libro, “Vaideology -Teoria musicale di base per chitarristi’.’ Nel 2020 si apre il canale Patreon di Steve, dove viene discusso un vero e proprio pot-pourri di argomenti: lezioni musicali, tecniche chitarri­stiche, storie del passato, riff, naked tracks e altro ancora.

INFORMAZIONI

È necessario arrivare in anticipo, almeno 30 minuti prima dell’inizio della masterclass che potrebbe durare più di 3 ore.

POLITICHE GENERALI

Durante la masterclass non è consentito l’uso di macchi­ne fotografiche o cellulari.

No videocamere.

No dispositivi di registrazione.

Alle persone che appaiono ubriache o intossicate sarà negato l’ingresso.

Alien Guitar Secrets e Steve Vai non si assumono alcuna responsabilità per gli strumenti musicali o gli oggetti personali portati nel locale o nelle aree di parcheggio e non sono responsabili per eventuali oggetti personali persi, rubati o danneggiati. Gli articoli personali saranno di esclusiva responsabilità del partecipante.

È possibile che il partecipante venga filmato mentre prende parte alla masterclass. Queste riprese potranno essere utilizzate o meno in future pubblicazioni. Parteci­pando ad Alien Guitar Secrets, l’utente è consapevole di ciò e concede all’organizzatore il permesso di utilizzare la sua immagine in tali pubblicazioni.

POLITICHE DI ETÀ

No bambini in braccio. I bambini di età inferiore ai 15 anni devono essere accompagnati da un genitore o da un tutore legale e anche l’accompagnatore deve acqui­stare un biglietto per la masterclass. Steve Vai e Alien Guitar Secrets non si assumono alcuna responsabilità per il comportamento o le azioni dei partecipanti, com­presi i minori di 18 anni.

