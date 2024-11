Spettacolo con le Stelle del Cinema e della Musica al Teatro Manzoni di Cassino

Giovedì 12 dicembre, in pieno clima prenatalizio, si svolgerà l’evento “Il cinema incontra il turismo”, al Teatro Manzoni di Cassino. Si tratta di una serata spettacolo voluta dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina, con l’Azienda Speciale Informare, in co-organizzazione con il Comune di Cassino, per promuovere il territorio.

Alle ore 19:30 in Piazza Diamare, 1 – davanti al Teatro Manzoni – sarà inaugurata una mostra fotografica gratuita dedicata ad alcuni tra i più importanti film girati nel corso degli anni in provincia di Frosinone, con foto di scena, immagini di backstage e poster originali.

A partire dalle ore 20:30 si svolgerà la serata spettacolo condotta da Giulia Teri, conduttrice, attrice e speaker radiofonica, assieme al produttore Daniele Urciuolo. Durante la serata saranno proiettate immagini di luoghi iconici del territorio e ricordati tre grandi maestri del Cinema italiano come Vittorio De Sica, Nino Manfredi e Marcello Mastroianni grazie ad una performance a cura dell’attore Yari Gugliucci.

Tra gli ospiti più attesi l’attrice Asia Argento, figlia del celebre Dario Argento, vincitrice di due David di Donatello e un Nastro d’argento, reduce dall’ultima Mostra del Cinema di Venezia con il film Selon Joy di Camille Lugan, che riceverà un premio speciale per la sua carriera.

Premio anche per Andrea Morricone, figlio del celebre compositore Ennio Morricone, segue le orme del padre diventando compositore e direttore d’orchestra noto ed apprezzato per le sue numerose colonne sonore. Con una vasta esperienza sia nel campo della direzione che in quello della composizione, il suo portfolio comprende tutti i generi, dal classico al contemporaneo, fino alle canzoni crossover. Tra le sue numerose composizioni, una delle più famose è “The Love Theme” dal dramma italiano Nuovo Cinema Paradiso.

A seguire un’altra premiazione d’eccezione, quella del Maestro Umberto Scipione, che ha da poco trionfato in Belgio ai prestigiosi World Soundtrack Awards vincendo il Public Choice Award per la colonna sonora de “La Guerra dei nonni”, edita da FM Records Music, film per la regia di Gianluca Ansanelli, distribuito da Medusa Film e prodotto da Greenboo Production, in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Netflix.

“I territori dell’area vasta Frosinone Latina sono ricchi di storia, cultura ed eccellenze. Abbiamo il dovere di far conoscere queste unicità promuovendole anche fuori dal perimetro regionale, perché sono convinto che ci siano tutti i presupposti per una nuova narrazione che possa dare ai nostri meravigliosi luoghi la visibilità che meritano. Le location protagoniste dei film attraggono turisti, a partire dai set cinematografici, e lasciano un’eredità a tutta la collettività. Cinema a territorio rappresentano un connubio con una straordinaria potenza evocativa e possono dare un grande contributo allo sviluppo dell’economia locale. Le produzioni legate a progetti cinematografici e televisivi che scelgono i luoghi delle nostre province per ambientare le loro storie creano un indotto rilevante, sia per il coinvolgimento delle imprese operanti sul territorio, sia per l’assunzione di personale specializzato nonché per l’accrescimento dell’immagine dell’area vasta Frosinone Latina a livello turistico. Per questo abbiamo fortemente voluto questo evento, già andato in scena in provincia di Latina, con l’obiettivo principale di valorizzare il nostro potenziale a livello nazionale”. – Ha commentato il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora.

Il Sindaco di Cassino, Enzo Salera, ha aggiunto: “Mi corre anzitutto l’obbligo di ringraziare chi ha voluto far ricadere nella mia città la scelta per questo evento speciale. Un grazie quindi alla Camera di Commercio di Frosinone e Latina, al suo presidente Giovanni Acampora, nonché all’Azienda Speciale Informare per la serata spettacolo del 12 dicembre prossimo, alla cui organizzazione abbiamo collaborato volentieri in considerazione della sua principale finalità: la conoscenza e la promozione delle nostre eccellenze. Cassino, conosciuta nel mondo prevalentemente per la sua Abbazia benedettina e per l’aspra battaglia qui combattuta nella seconda guerra mondiale, è ricca di storia, cultura ed eccellenze. L’occasione mi è gradita anche per ricordare quindi patrimoni storici e naturalistici quali il teatro romano, l’anfiteatro, la Rocca Janula, le terme Varroniane: cornici ideali per set cinematografici, documentari, spettacoli. Ma anche luoghi di cultura e turismo che abbiamo il dovere di continuare a valorizzare e a far conoscere per rendere sempre più attrattivi la città e il suo territorio. È con particolare piacere che la città accoglierà Asia Argento, Andrea Morricone, Umberto Scipione, Yari Gugliucci e le tante eccellenze, anche cassinati, che si stanno facendo valere nel mondo dello spettacolo e delle arti”.

Inoltre, sarà presentato dall’attrice Agata Fortis un progetto di cineturismo con la proiezione delle immagini del film “Corpi di porcellana abbandonati al sole in una torrida estate nel centro Italia”, film diretto da Giuliano Giacomelli e prodotto dalla casa di produzione ORCA, girato a Isola del Liri.

Durante la serata saranno altresì premiate delle eccellenze del territorio che si sono particolarmente distinte nei loro ambiti professionali. Tra queste il musicista Maurizio Turriziani, che si esibirà nel corso dell’evento, la giornalista e opinionista Claudia Conte, l’attore Antonio Lanni, la showgirl Sara Manfuso, il regista Mattia Trezza, il musicista Francesco Bruni, l’autrice Anna De Santis, il musicista Peter Cornacchia, il produttore Daniele Liburdi.

Ci sarà anche spazio per la musica, con l’interprete Federica Pento che eseguirà per il pubblico in sala alcuni tra i più famosi brani della canzone italiana.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Alfiere productions con la direzione artistica di Daniele Urciuolo. L’evento è gratuito fino a esaurimento posti ma è necessaria la prenotazione. Per info info@informare.camcom.it

COMUNICATO STAMPA