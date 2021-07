Sora, Mollicone (FdI): “Ruggeri la persona più adatta alla carica di Sindaco”

Un endorsement di tutto rispetto quello che l’ esponente di Fratelli d’Italia o Mollicone Roberto, rivolge al candidato Sindaco Giuseppe Ruggeri, che nella prossima tornata elettorale sarà sostenuto da tutti i partiti di centrodestra, e da qualche importante realtà civica. ” Credo fermamente che Giuseppe Ruggeri sia la persona più adatta a ricoprire la carica di primo cittadino. Un uomo che si è sempre contraddistinto per serietà, coerenza, e per una una professionalità indiscussa, e che in questi mesi ha saputo dimostrare una fermezza straordinaria nella gestione di situazioni spinose, che non hanno scalfito minimamente la sua integrità. I sondaggi a livello nazionale, dicono chiaramente che il vento elettorale soffia a favore dei partiti di centrodestra, e questo a mio avviso è un motivo in più per esprimere nei confronti del Dottor Ruggeri la propria preferenza elettorale. Sora deve bandire il rischio di.isolamento politico, un rischio concreto qualora ci si dovesse affidare a coalizioni civiche, che nessun aggancio hanno nei palazzi che contano. E necessario, conclude Mollicone ricostruire la cosiddetta ” filiera”, che crei un contatto diretto tra la città, la Regione Lazio, e le sedi governative, dove presumibilmente saranno proprio i partiti a sostegno del candidato Ruggeri ad insediarsi”.

COMUNICATO STAMPA

Correlati