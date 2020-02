Sora (FR) – Mollicone(FdI): ” Controllare i prezzi di mascherine e prodotti igienizzanti.”

Il pericolo Coronavirus, sta facendo nascere una vera e propria pandemia, con farmacie e negozi di sanitari presi d’ assalto. Proprio sui prezzi dei prodotti, atti alla prevenzione e all’ igienizzazione, come guanti protettivi, amuchina, e mascherine, si sono registrati in questi giorni aumenti anomali. La denuncia arriva dall’ esponente di Fratelli d’Italia, Mollicone Roberto, che in una nota stampa dichiara: ” Ho ricevuto diverse segnalazioni, in cui mi veniva denunciato un aumento di prezzo, piu o meno considerevole, sui prodotti necessari alla prevenzione e all’ igienizzazione. Il mio è un appello ai commercianti, affinché non approfittino delle paure delle persone, per un proprio tornaconto personale. Invito contestualmente chi di dovere a controllare che tutto sia fatto secondo la legge, e auspico che i cittadini segnalino a chi di dovere, presunti o eventuali aumenti che possano destare sospetto.”

COMUNICATO STAMPA

