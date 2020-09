Sora (FR) – La gestione patrimonio immobiliare del Comune è antieconomica

Le modalità di gestione del patrimonio immobiliare portate avanti dall’Amministrazione De Donatis in questi anni non sembrano le più efficienti. Basti pensare che l’Ente non incassa nemmeno un euro dagli impianti sportivi, eccettuato il “Trecce” (il solo per il quale esiste una regolare convenzione per la gestione), mentre da un altro lato si sfiora addirittura l’assurdo in quanto l’Amministrazione ha affittato dei locali da destinare ad uffici, ma concede in comodato d’uso gratuito i propri immobili. Ovviamente tali modalità di gestione incidono negativamente sulle casse del Comune e – in ultima analisi – sulle tasche dei contribuenti sorani, ai quali recentemente è stato fatto digerire il piano di rientro del disavanzo di oltre 5 milioni di euro che durerà 15 anni.In questi giorni, in merito alla concessione in comodato d’uso gratuito di alcuni immobili il M5S Sora ha presentato un’interrogazione poiché è emerso con chiarezza che non è stato rispettato il “Regolamento comunale per l’assegnazione e l’utilizzo di immobili di proprietà comunale”. Infatti, non è mai stato chiesto il parere della Commissione Bilancio e Patrimonio, ed inoltre la durata delle concessioni eccede il limite di un anno indicato nel Regolamento.Infine, per quanto concerne la concessione di immobili dell’Ente e la scelta dei soggetti concessionari nelle prossime settimane il M5S Sora presenterà una Mozione per far approvare un nuovo Regolamento. Infatti, in seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e in conformità ai principi generali di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento sarebbe più corretto indire dei bandi e procedere a gare con predeterminazione dei criteri selettivi al fine di assegnare gli immobili. In tal modo verrebbe garantito a tutte le Associazioni operanti nel terzo settore pari opportunità di accesso agli immobili comunali, sottoponendo al vaglio di una Commissione giudicatrici le proposte progettuali presentate dai vari soggetti no profit interessati agli immobili comunali.

comunicato stampa