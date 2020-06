Sora (FR) – Esce di casa e scompare: salvato mentre stava per cadere nel fiume

Nella serata di ieri un uomo di 77 anni affetto da alzheimer aveva fatto perdere le proprie tracce. La macchina dei soccorsi si è messa in moto, forze dell’ordine, vigili del fuoco e protezione civile hanno setacciato tutta la zona fino ad arrivare alla zona nord di Sora dove e’ stato trovato l’uomo in una scarpata tra i tronchi a pochi metri dal letto del fiume Liri. Per fortuna l’anziano non ha riportato ferite, ma è stato trasportato all’ospedale SS. Trinità per le cure del caso.

Red – foto archivio

