Sora (FR) – Calcio a 5, intervista a Stefano Gismondi del Città di Sora

In questo momento delicato vogliamo approfittare per rivolgere qualche domanda al talentuoso del Citta’ di Sora C5 Stefano Gismondi:

Giocatore di grandi qualita’ che ha calcato per tanto tempo il calcio a 11 anche in categorie importanti…raccontaci di te

Sono cresciuto giocando a calcio. Questo sport mi ha insegnato tanto e non solo a livello calcistico. Per me il gioco e’ sinonimo di educazione. Il calcio a 11 mi ha dato tante soddisfazioni, soprattutto a livello giovanile. Portero’ sempre nel cuore le esperienze del passato.

Dopo tanto calcio a 11 la scelta del calcio a 5…perche?

Quando pensavo ormai conclusa la mia carriera calcistica, nonostante abbia ricevuto proposte per continuare con il calcio a 11, ho deciso di accettare la proposta del Citta’ di Sora e provare nuove esperienze con il calcio a 5.

Come e’ avvenuta la scelta proprio del Citta’ di Sora…

Da tempo sentivo parlare di questa societa’. Il Capitano ed il bomber nonche’ compaesani, mi hanno suggerito di prendere in considerazione l’idea del calcio a 5 e dopo aver parlato con il Mister ho definitivamente che potesse essere una buona occasione per continuare con il calcio. Non e’ stato facile inserirmi perche’ totalmente diverso. Con l’aiuto del Mister e dei miei compagni di squadra, pero’, sono riuscito pian piano ad entrare in sintonia con il gioco.

Come primo campionato nel Citta’ di Sora in testa alla classifica, poi il virus, come vedi il futuro?

Purtroppo il virus ci ha interrotti quando dovevamo giocare la partita piu’ importante. Sono sicuro che avremmo vinto il campionato, ovviamente questa mia convinzione rimane anche per il futuro. Spero di tornare presto in campo insieme ai miei compagni e dare il meglio di noi stessi affinche’ questa convinzione diventi realta’….Andra’ tutto bene