Sora, corso di calligrafia: tutto pronto per la cerimonia finale

Tutto pronto per la cerimonia ufficiale di chiusura del Corso di calligrafia, tenuto dal Maestro Calligrafo Franco Taglione.

Le lezioni si sono svolte presso la Biblioteca Comunale ogni martedì e venerdì dal 7 maggio fino al 5 luglio. Alle attività formative hanno preso parte ben 41 allievi che riceveranno gli attestati di frequenza nel corso della cerimonia finale prevista per sabato 13 luglio 2024, alle ore 18.30, presso il Chiostro della Biblioteca Comunale.

A consegnare gli attestati sarà la Consigliera Comunale delegata Manuela Cerqua. Previsto anche un intervento del Sindaco Luca Di Stefano.

Il corso è stato promosso dal Comune di Sora grazie al contributo relativo alla “Linea d’intervento realizzata con il sostegno della Regione Lazio per le Biblioteche, Musei e Istituti similari, Ecomusei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019”,

Le lezioni sono state tenute dal Maestro Calligrafo Franco Taglione che ad oggi vanta una pluriennale esperienza di docente di calligrafia in numerosi comuni della provincia di Frosinone ed ad Amalfi, presso il Centro Grafico di Gaeta e presso l’Università della Terza Età. Da anni collabora con psichiatri per l’analisi della calligrafia di pazienti affetti da patologie.

La cerimonia in programma per la consegna degli attestati è dedicata alla memoria di Giuseppe Casciano, decano dei giornalisti ciociari venuto a mancare lo scorso anno.

