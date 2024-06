Sora, anche quest’anno l’appuntamento con il memorial dedicato a Fabio Alonzi

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con il memorial dedicato all’amico Fabio Alonzi.

Un evento ormai consolidato che vede riuniti calorosamente la famiglia, gli amici e quanti hanno avuto l’onore di conoscere il caro Fabio. La manifestazione benefico – calcistica nasce ed è supportata anche quest’anno dall’associazione di volontariato “GILS”, il Gruppo Italiano per la lotta alla sclerodermia e patrocinata dal Comune di Sora.

Saranno presenti numerosi ospiti come da tradizione: il sindaco Luca Di Stefano, il Dott. Luciano Conte, medico di famiglia di Fabio e l’ex calciatore centrocampista Morris Manolo Ripa.

Il programma della giornata è il seguente: il giorno 28 giugno alle ore 16:30 ci sarà l’incontro al cimitero per ogni caposquadra per omaggiare Fabio e alle 17:00 ci sarà il ritrovo presso lo stadio “Claudio Tomei” e saranno consegnate delle targhe-ricordo alla famiglia. Alle 18:00 ci sarà il calcio d’inizio e scenderanno in campo quattro squadre: la “Polisportiva Sorana”, “Vis Sora 2007”, “Valleradice Vecchie Glorie” e amici di Fabio ed infine “Canceglie ‘08”. Seguirà alle 20:00 la premiazione della squadra vincente. Per le 21:00 circa per chi vorrà ci sarà un momento di convivialità con pizza e birra.

Ricordiamo che durante la manifestazione sarà attiva una raccolta benefica di fondi destinati interamente all’associazione GILS che dal 1993 porta avanti opere di sensibilizzazione, informazione e promozione della ricerca scientifica, ormai fondamentale ed importantissima, oltre ad un supporto presente e costante dei malati e dei loro familiari.

Allora appuntamento al 28 giugno per condividere con gioia una giornata dedicata al ricordo del caro amico Fabio per sempre indelebile in ognuno di noi.

COMUNICATO STAMPA