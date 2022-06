Sora, 1° Memorial Fabio Alonzi

Nasce a Sora (FR) il primo Memorial dedicato all’amico Fabio Alonzi, scomparso lo scorso anno dopo aver lottato contro una lunga malattia. Proprietario dello storico locale sorano “Cocktail Pub” e successivamente “River Street” Fabio era conosciuto nella città volsca e amato da tutti. Il suo sorriso era contagioso e pieno di vita. Notevole era la sua passione per il calcio che lo ha portato a giocare con numerosissime squadre del comprensorio locale. Gli amici e quanti hanno avuto l’onore di conoscerlo lo ricorderanno con un evento calcistico di beneficenza nato in stretta collaborazione con l’associazione “Gils” (Gruppo Italiano per la lotta alla sclerodermia) il giorno 08/07/2022 alle ore 17.00 (seguirà ulteriore comunicazione per il luogo). Le squadre che si affronteranno sono le seguenti: “Vis Sora”, “Canceglie 08”, “Valleradice Sora – Vecchie Glorie”, “Fabio Alonzi Team”. In occasione della giornata mondiale della sclerodermia che cade il 29 giugno, la preziosa associazione “Gils” lancia un’informativa interessante a riguardo:preziosa è la sua attività in quanto da anni sostiene i malati e le loro famiglie informando e sensibilizzando continuamente tutta la popolazione.

Correlati