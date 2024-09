Si tuffano dal pedalò e non riemergono: due ragazzi morti annegati nel lago. Il dramma davanti all’amico

Sono stati trovati entrambi morti nelle acque del lago di Castel Gandolfo i due ragazzi del Burkina Faso che erano scomparsi dopo essersi tuffati da un pedalo. Le ricerche erano scattate poco prima delle 16. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e polizia. Tre giovani stranieri si erano tuffati dal pedalò e due di loro non erano più riemersi.I tre giovani stranieri, ospiti del centro di accoglienza di Rocca di Papa ‘Un mondo migliore’, intorno alle 14.50 hanno noleggiato un pattino sul lago di Castel Gandolfo. A quanto si è appreso, uno di loro si è tuffato in acqua ma non è riemerso. A quel punto un altro giovane si è tuffato in suo soccorso ma anche lui non è riuscito a tornare a galla. Il terzo giovane ha quindi riportato il pattino a riva e ha lanciato l’allarme. leggo.it – foto archivio

