Roccasecca, boom di presenze per pizza in piazza organizzata dalla Pro loco

Il presidente Torriero: “Grazie a tutti coloro che hanno collaborato alla manifestazione”

E’ stato un fine settimana all’insegna della pizza a Roccasecca. La Pro loco infatti ha organizzato l’evento “Piazza in Piazza”, presso piazza Risorgimento allo Scalo, dove si sono accesi i forni della pizzeria Il Capriccio di Rocca d’Evandro, la pizzeria del Secolo di Franca Stabile di Roccasecca, Ambrogio Zera di Ferentino, la pizzeria dell’Angolo del caffè di Roccasecca e la Bottega del celiaco, dove è stato possibile degustare anche gli alimenti senza glutine per i celiaci.

L’evento è stato arricchito anche da tanta musica e intrattenimento, con la presenza del gruppo degli Orogenesi e The Organism.

La proposta della Pro loco è stata gradita dal pubblico che si è riversato in massa presso lo spazio allestito dagli organizzatori, gustando le diverse pizze proposte e accompagnate da ottima birra.

“Sono stati due giorni di emozioni, di lavoro ma anche di grande divertimento – ha detto il presidente della Pro loco Fabrizio Torriero – L’allegria delle persone presenti, il gradimento delle proposte presentate e la piazza sempre pienissima, le nostre soddisfazioni più grandi. È questa la Pro loco di Roccasecca: un gruppo amici che si mettono in gioco per promuovere la nostra città. Grazie, ma veramente grazie, a tutti! In particolare alle attività presenti, ai gruppi musicali, all’amministrazione comunale, alla protezione civile e a tutti i volontari che ci hanno dato una mano. Ci vediamo al prossimo evento programmato per il 31 luglio. La Cenalonga nella piazza di Roccasecca centro”.

Alla Pro loco sono giunti i complimenti dell’amministrazione comunale attraverso il sindaco Giuseppe Sacco: “Grazie agli amici della Pro loco che hanno organizzato l’evento con passione e impegno. Un ringraziamento anche alle attività presenti

