Riunione dei Membri del Consiglio di Indirizzo della Fondazione ITS Meccatronico del Lazio, presente Gianluca Quadrini

Si è svolta venerdi nella sede legale di Frosinone la riunione dei Membri del Consiglio di indirizzo della Fondazione ITS Meccatronico del Lazio alla presenza del Presidente, Maurizio Stirpe, e dei componenti del consiglio. A rappresentare la Provincia di Frosinone c’era Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale che in una nota commenta la seduta -“ l’amministrazione provinciale è socio fondatore dell’ente ed è per questo che era importante, in qualità di coordinatore d’aula, partecipare all’incontro per dare il giusto contributo affinché la fondazione diventi un punto di riferimento tecnologico e industriale del nostro territorio. Ringrazio il Presidente, Maurizio Stirpe, garantista di una formazione ad hoc per i nostri giovani, che oggi più che mai sono risorse indispensabile per le aziende della provincia.” I punti all’ordine del giorno che riguardavano l’aggiornamento attivazione profilo Chimico-Farmaceutico, l’andamento delle attività didattiche, CTS, il piano PNRR, la realizzazione di un laboratorio di meccatronica e altri punti sono stato deliberati.

COMUNICATO STAMPA