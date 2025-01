Risultato vincente: dal 27 gennaio nuovo collegamento Cotral per Santopadre

Santopadre – Da sabato 27 gennaio sarà attivata una nuova corsa Cotral che collegherà Sora, Arpino e Santopadre, migliorando significativamente la mobilità regionale e offrendo un servizio più capillare e puntuale ai cittadini.

Questo importante traguardo è stato possibile grazie a un lavoro di squadra che ha unito amministratori locali e istituzioni regionali. Un ringraziamento particolare da parte di Giulio Scappaticci, Consigliere Comunale di Santopadre, dell’amministrazione comunale e del Sindaco Forte per Cotral, la Direzione Regionale Trasporti, l’Assessore Fabrizio Ghera e la Consigliera Regionale Alessia Savo (Fratelli d’Italia).

“Un risultato concreto per il nostro territorio, – dichiara Giulio Scappaticci – L’introduzione di questa nuova corsa rappresenta una risposta concreta alle richieste delle comunità locali, colmando un vuoto nel sistema di trasporto pubblico tra i tre comuni e favorendo collegamenti più rapidi e accessibili. È un segnale positivo per lo sviluppo delle aree interne, spesso penalizzate da una carenza di servizi essenziali. Questo è un esempio di come il dialogo e la cooperazione tra enti locali, regione e aziende possano portare risultati tangibili per i cittadini.

Giulio Scappaticci – Consigliere Comunale di Santopadre

COMUNICATO STAMPA