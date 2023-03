Regione Lazio, varata la Giunta a guida Rocca

Di Augusto D’Ambrogio –

Questa mattina e’ stata presentata la Giunta della Regione Lazio a guida Francesco Rocca con l’unico assessore ciociaro il cassinate leghista Pasquale Ciacciarelli che ha la delega alle Politiche abitative e alle politiche del mare e dei porti. Una squadra a trazione FdI con cinque donne e cinque uomini come aveva preannunciato in campagna elettorale il Presidente Rocca. La Giunta e’ composta da sei assessori di Fratelli d’Italia, due alla Lega e due a Forza Italia, un none nuovo e’ quello di Manuela Rinaldi. Ecco le deleghe e assessori:

Roberta Angelini Vice Presidente. Sviluppo economico commercio, artigianato, industria e internalizzazione in quota FdI.

Giancarlo Righini Bilancio, politiche agricole, caccia e pesca in quota FdI.

Fabrizio Ghera Trasporti del ciclo dei rifiuti e del demanio e patrimonio in quota FdI.

Massimiliano Maselli Politiche sociali in quota FdI.

Manuela Rinaldi Lavori pubblici e le politiche per la ricostruzione in quota FdI.

Elena Palazzo ambiente, sport e turismo in quota FdI.

Pasquale Ciacciarelli Politiche abitative e alle politiche del mare e dei porti in quota Lega.

Simona Baldassarre Cultura, pari opportunita’, politiche giovanili e della famiglia in quota Lega.

Giueppe Schiboni scuola e lavoro in quota Forza Italia.

Luisa Regimenti Personale, Polizia Locale, sicurezza urbana e rapporti con gli Enti Locali in quota Forza Italia.

Nella composizione della Giunta la rappresentanza territoriale e’ completa eccezione fatta per il viterbese che dovrebbe essere compensata con la nomina a capogruppo di FdI alla Pisana di Daniele Sabatini.