Regione Lazio, Ciacciarelli (Lega): “Promessa mantenuta, stanziati fondi per la manutenzione di strade comunali e provinciali”

“Promessa mantenuta: nel corso dei lavori del consiglio regionale di giovedi, che si sono protratti fino a tarda notte, sono riuscito a far approvare il mio emendamento al Collegato del Bilancio che impegna la Regione Lazio ad adottare un piano straordinario per i lavori di manutenzione e miglioramento delle strade comunali e provinciali. Tutto ciò, una volta sentiti i presidenti delle province del Lazio, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Roma, e l’Astral, al fine di incentivare le politiche della sicurezza stradale, nell’ambito delle risorse annualmente trasferite nei confronti dell’Azienda Strade Lazio s.p.a di cui al programma 05 “Viabilità e Infrastrutture stradali” della missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, titoli 1 e 2 della spesa. Era una risposta che i comuni, insieme ai cittadini, attendevano da tempo perché la sicurezza sulle strade è fondamentale ed ora finalmente la Regione Lazio sarà impegnata ad operare una svolta in tal senso. Seguirò, passo dopo passo, tutti gli incontri tra Regione, Astral e Province al fine di verificare personalmente tempi e modi degli interventi di cui al mio emendamento approvato giovedi” Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

COMUNICATO STAMPA