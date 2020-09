Quadrini: “Forza Italia è l’anima del centrodestra, orgogliosi dei successi raggiunti”

Forza Italia, un partito unito, radicato e capace di costruire: i risultati delle comunali in provincia di Frosinone lo dimostrano ampiamente. Ancora una volta abbiamo dimostrato di esserci. Smentendo i “gufi” in servizio permanente effettivo.

Come Presidente del Gruppo provinciale di Forza Italia non posso fare altro che esprimere grande soddisfazione per i risultati ottenuti sul territorio. Le elezioni appena concluse ci confermano che il ruolo di Forza Italia in questa tornata elettorale è stato senza ombra di dubbio fondamentale, ottenendo, nei Comuni della Ciociaria, un risultato importantissimo. Abbiamo mantenuto una roccaforte come Pontecorvo (straordinario risultato di Anselmo Rotondo) e a Cervaro abbiamo salutato il ritorno alla guida del Comune di un “gigante” come Ennio Marrocco.

Partendo dal dato nazionale, che vede una guida del centrodestra, in 15 regioni su 20, un ribaltone rispetto a qualche anno fa, a livello locale, il ruolo predominante di Forza Italia è stato fondamentale per la vittoria stessa dell’area politica perché quando ci sono alleanze al posto del rancore, la speranza che si possa fare bene e meglio si fa largo in tutti coloro che ci esprimono la propria fiducia.

Senza dubbio i nostri complimenti vanno al Sindaco di Fratelli d’Italia Caligiore a Ceccano ma l’affetto più grande va all’amico Sindaco di area civica di centrodestra Silvio Grazioli a Trevi nel Lazio. Motivo ulteriore di grande soddisfazione, lo ribadisco, è stata l’elezione di Anselmo Rotondo a Pontecorvo e Ennio Marrocco a Cervaro. Come consiglieri provinciali del partito, insieme a Gioacchino Ferdinandi, Sindaco di Piedimonte San Germano, siamo scesi in campo per sostenere e dare un supporto amministrativo e politico a chi ha deciso di metterci la faccia. L’elezione del Sindaco a Pontecorvo e Cervaro dimostra come dietro ci sia un lavoro di squadra, di partito, ci siamo messi a disposizione per restare il punto di riferimento degli amministratori locali. Perché siamo sempre più convinti che da soli non si va da nessuna parte, insieme si può crescere.

Una vittoria importante che evidenzia come Forza Italia sia un partito unito, radicato, capace di costruire progetti che comprendano le idee più dinamiche del territorio ma soprattutto una vittoria che evidenzia come senza Forza Italia al centrodestra manca quell’anima moderata in grado di costruire coalizioni. Forza Italia è ancora presente sul territorio. Il suo ruolo è centrale e la sua anima moderata è fondamentale per andare in volata alle prossime elezioni. Il centro destra non può prescindere da noi ma soprattutto in Provincia di Frosinone, dove abbiamo una folta rappresentanza di Sindaci e siamo decisivi nelle scelte negli Enti sovracomunali essendo di gran lunga maggioranza. Continueremo a lavorare con i neo eletti e con coloro che hanno già rappresentato il partito e continueranno a farlo da amministratori. Un grazie anche al presidente Antonio Tajani, che non ha fatto mancare la sua guida e i suoi complimenti. Il centrodestra è il nostro faro, il nostro habitat. Nell’ambito di alleanze forti e leali. Ma rispetto ai nostri alleati noi rappresentiamo i valori centristi e moderati. Senza i quali non si vince e men che meno si governa.

Gianluca Quadrini, presidente del gruppo provinciale di Forza Italia