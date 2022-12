Provinciali, De Angelis: “L’elezione a presidente di Luca Di Stefano, la vittoria più bella di sempre”

«A qualche ora di distanza dalla vittoria di Luca Di Stefano, eletto presidente della

Provincia di Frosinone, posso semplicemente confermare il risultato straordinario che

abbiamo portato a casa.

Una vittoria bellissima, probabilmente la più bella di sempre. E lo dico con

convinzione. Bella a livello personale, perché con questo risultato vengo in qualche

modo ripagato delle troppe ingiustizie subìte negli ultimi mesi, e bella per tutto il

nostro territorio, perché il sindaco più giovane della nostra provincia da oggi è

chiamato a guidarla. Con la passione che lo contraddistingue e con una prospettiva

che sa di speranza e di rinnovamento.

Luca è l’emblema della mia scommessa sui giovani. Una scommessa ancora una

volta vinta, perché la vera sfida è quella di renderli sempre più protagonisti delle

scelte utili a valorizzare il territorio.

E poi questa è la vittoria del campo largo e dell’apertura al civismo, in cui ho sempre

creduto e in cui credo fortemente. Oltre a rappresentare un ottimo segnale per il

prossimo futuro.

Personalmente ci tengo a ringraziare tutte le persone che sono sempre state al mio

fianco, senza mai avere nessuna esitazione. Li abbraccio tutti, uno per uno.

Adesso avanti, anche nel Partito Democratico, con la coerenza e la forza di un

progetto politico che punti ad unire tutte le forze riformatrici e progressiste di questo

Paese.

Tanti auguri a Luca e tanti auguri alla Provincia di Frosinone».

Così, in una nota sull’elezione di Luca Di Stefano, l’on. Francesco De Angelis.

