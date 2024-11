PRC: “Stellantis Cassino, crisi infinita!”

La politica di governo? In Ciociaria non esiste, o meglio, esiste per fare il diavolo a quattro nel portare il G7 a Fiuggi; esiste per firmare ogni aumento proposto e voluto da Acea; esiste per fare accordi bipartisan nello spartirsi posti di governo di secondo livello. Ma se si tratta di esistere per prendere posizione contro l’agire vigliacco di Stellantis beh, allora la politica di governo non esiste più. l’AD Tavares ,ed il gruppo che dirige, hanno decretato la crisi dello stabilimento di Cassino e di tutto il suo indotto, scelte scellerate che hanno una ricaduta negativa non solo a livello occupazionale su un territorio già depresso economicamente, ma anche sul tessuto sociale.

In questa spirale senza fine di una crisi annunciata, è di questi giorni la notizia dei 32 lavoratori e lavoratrici di una società dell’ indotto che da lunedì stanno scioperando contro la procedura di licenziamento collettivo che diventerà effettiva da fine anno. Ci domandiamo: fino a quando la politica e i politicanti del territorio resteranno immobili? In un quadro internazionale a dir poco incandescente, dove la crisi socio economica derivante da una economia di guerra e’ in peggioramento,per Cassino e per tutto il territorio sarà aggravata dal fermo dello stabilimento e dalla crisi di tutto l’indotto.

Non si può rimanere in silenzio, occorre che la politica si metta dalla parte dei lavoratori dando risposte certe e immediate, non si può giocare sulla pelle delle persone. Chiediamo agli eletti del territorio di attivarsi da subito nel proporre azioni concrete in difesa delle lavoratrici e dei lavoratori abbandonati al loro destino.

Senza un vero piano investimenti da parte di Stellantis il futuro(non solo di Cassino) si delinea a tinte fosche. Siamo ormai da anni di fronte ad attacchi senza precedenti nei confronti del mondo del lavoro, delocalizzazioni, contrattida fame, tagli indiscriminati del personale etc., insomma, la ricetta del capitale di abbassare al massimo i costi per massimizzare i profitti produce evidentemente deserti non solo economici ma anche sociali. Bisogna riappropriarsi di una coscienza collettiva che ci permetta di affrontare in modo comune sfide altrimenti impari. Bisogna tornare alla lotta di classe e a proporre politiche di solidarietà mettendo al centro il bene dei lavoratori e non il mero profitto dei padroni.

COMUNICATO STAMPA