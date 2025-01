Posta Fibreno – Importante consiglio comunale tenutosi ieri, sul riordino delle aree naturali protette

Il Consiglio Comunale di Posta Fibreno, riunitosi nella serata del giorno 20 c.m. presso la sede della Riserva Naturale di Posta Fibreno, ha fatto registrare una consistente affluenza di pubblico a testimonianza di quanto l’argomento trattato sia sentito tra la popolazione.Tutti presenti anche gli amministratori che, dopo i ringraziamenti da parte del Presidente del Consiglio Lucio Ferri a tutti i dipendenti della Riserva, hanno dato vita a un lungo e articolato dibattito sulla importante questione del riordino delle aree naturali protette proposto dalla Regione Lazio. Questione che tiene sulle spine tutti i cittadini per i risvolti legati al rischio di accorpamento della Riserva Naturale con il Parco dei Monti Simbruini, con la conseguente fine della gestione dell’importante area naturale Postese da parte del Comune.“Il Consiglio Comunale ha dato prova di maturità e compattezza intorno ad un importante e sentita questione – sottolinea il Sindaco Adamo Pantano – trovando una sintesi unanime sulla costituzione di una commissione consiliare istitutiva di un tavolo tecnico per il monitoraggio della riforma con il coinvolgimento di rappresentanti della maggioranza e della minoranza comunale, oltre che su un unico documento a difesa della gestione della Riserva in capo al Comune di Posta Fibreno”

In foto veduta Lago di Posta Fibreno