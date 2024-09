Pontecorvo – Servizio straordinario di controllo del territorio eseguito congiuntamente da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza

Polizia di Stato – Questura di Frosinone. Nella giornata di ieri il Questore di Frosinone, Dott. Pietro Morelli, in ottemperanza alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, al fine di implementare, in ambito locale, l’azione di prevenzione e contrasto alle attività illecite e di controllo del territorio, visti i recenti fatti di cronaca che hanno evidenziato il verificarsi di diversi episodi di risse tra giovani, ha predisposto un servizio straordinario interforze di controllo del territorio nella cittadina pontecorvese.

L’attività, che ha visto impiegati equipaggi del Commissariato di P.S. di Cassino, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, di una unità cinofila e di personale della Polizia Locale, si è svolta in prevalenza nelle zone del centro cittadino e nei punti di snodo delle principali arterie urbane ed extraurbane del citato comune.

I controlli posti in essere hanno consentito di identificare oltre 250 soggetti e di controllare circa 120 veicoli; sono stati effettuati 14 posti di controllo e 19 sono state le infrazioni elevate ai sensi del Codice della Strada.

L’impiego di personale specializzato in controlli amministrativi e sanitari presso gli esercizi commerciali ha permesso di estendere le attività di verifica a numerosi bar e giochi scommesse: proprio in tale circostanza il fiuto del cane “Odina” ha consentito di rinvenire, all’interno del bauletto di un motociclo parcheggiato nei pressi di una sala giochi, alcuni grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. Il proprietario del mezzo, pertanto, è stato segnalato ai sensi dell’art. 75 Testo Unico sugli Stupefacenti.

Il servizio posto in essere rappresenta un importante segnale con cui il Sig. Questore di Frosinone ha dimostrato la particolare attenzione dedicata alla necessità di garantire condizioni di massima sicurezza nei territori della provincia attraverso servizi straordinari di controllo del territorio eseguiti congiuntamente dalle Forze di Polizia.