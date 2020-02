Pontecorvo (FR) – Rotondo: “L’antenna a Sant’Oliva non verrà installata”

“L’antenna a Sant’Oliva non verrà installata”. Si riassume così, in poche parole e un importante dato di fatto la replica del sindaco Anselmo Rotondo al consigliere comunale di minoranza Annalisa Paliotta. “Le dovute rassicurazioni alla comunità di Sant’Oliva, incontrata nella giornata di martedì, nella figura del comitato, sono già state ampiamente fornite. La giunta comunale non autorizzerà alcun impianto. Punto. Capiamo che siamo ormai in campagna e che si cerca di fare dietrologia un po’ su tutto, nel caso specifico sul fatto che il sottoscritto era a conoscenza o meno. Bene, sul punto ribadisco che il sindaco, è ci sono i protocolli comunali che lo dimostrano, non ha mai ricevuto alcuna richiesta o informazioni sulla procedura di autorizzazione dell’antenna.Ringraziamo il consigliere comunale Paliotta perché fornisce lo spunto per ribadire la nostra posizione in tema di ambiente, salute e impianti insalubri. In consiglio comunale la maggioranza, e solo la maggioranza, tre anni fa ha approvato un atto d’indirizzo, con specifica delibera, sul diniego autorizzativo a qualsiasi impianto insalubre o presunto tale. Per cui l’antenna non sarà autorizzata. Chiarissima è la nostra politica sulla tutela della salute connessa agli impianti che possono nuocere ai cittadini. Detto ciò ringraziamo i cittadini di Sant’Oliva per la collaborazione profusa con l’amministrazione comunale. Ovviamente la consigliera Paliotta avrà tutte le formali risposte nei tempi e nei modi dettati dalla legge”.

COMUNICATO STAMPA

