Piano territoriale provinciale generale, bandita la gara per affidare lo studio

La Provincia di Frosinone, guidata dal presidente Antonio Pompeo, è la prima Provincia del Lazio ad aver attivato l’iter per l’aggiornamento del Piano Territoriale Provinciale Generale.È stata, infatti, bandita la gara di affidamento dello studio di architettura e ingegneria che dovrà acquisire le banche dati necessarie, elaborarle e proporre soluzioni pianificatorie finalizzate alla tutela e alla promozione del territorio, al fine di salvaguardare la sicurezza di persone e cose e tutelare le risorse dai possibili rischi. Il tutto con la dovuta attenzione ai temi in materia ambientale e con particolare riferimento a impianti di trattamento rifiuti, stoccaggio, discariche, termovalorizzazione ed energie rinnovabili.L’aggiornamento dei contenuti del Piano territoriale provinciale generale rappresenta un’occasione strategica con la quale definire, indirizzare, governare lo sviluppo del territorio, non solo per il rilancio dell’economia provinciale ma anche in una prospettiva programmatica di sviluppo sostenibile. Nella revisione del Ptpg, infatti, è stato ritenuto fondamentale inserire l’aspetto ambientale legato ai rifiuti con l’obiettivo di individuare le diverse possibilità volte a risolvere la problematica attraverso una progettualità valida e nel pieno rispetto della tutela ambientale. Con l’atto d’indirizzo del 18 ottobre scorso, peraltro, il presidente della Provincia e il Consiglio provinciale hanno fornito univoche direttive in materia di aggiornamento del Ptpg, alla luce della normativa quadro nazionale e regionale sui rifiuti.I soggetti interessati potranno presentare le offerte entro e non oltre il 16 marzo 2020: informazioni e termini del bando sono consultabili sull’Albo Pretorio della Provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA