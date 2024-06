Pallanuoto / Serie C, Frosinone perde gara 1: per la promozione ora serve un’impresa

Serie C, Roma Waterpolo – Frosinone Pallanuoto 10-6 (4-1, 2-2, 3-1, 1-2)

Iniziano male i play off del Frosinone Pallanuoto. In gara 1 degli scontri decisivi per la promozione in serie B, i gialloblù di Fabrizio Spinelli cadono alle Cupole di Acilia per 10-6 sotto i colpi della Roma Waterpolo. Partita sempre in mano dei padroni di casa, più bravi a mantenere la calma e ad approfittare degli errori dei ciociari. Che – al contrario – sono apparsi da subito nervosi e poco sereni, subendo l’importanza della sfida.

La cronaca

Pronti, via e il Frosinone riesce subito a trovare la via della rete, grazie a un tiro di rigore realizzato da Caracuzzi. Il pareggio della Roma – sempre dai 5 metri – è immediato, così come il secondo penalty conquistato dai gialloblù. Questa volta, però, il portiere avversario para e sul ribaltamento di fronte la Roma WP trova il 2-1. Di lì in avanti, gli uomini di Fabrizio Spinelli iniziano a forzare in attacco, sbagliando troppe scelte in superiorità numerica ed escono mentalmente dalla partita.

La Roma Waterpolo – più matura – approfitta del nervosismo dei Ciociari, segna e prende in mano il match. Il Frosinone non riesce più a rientrare in partita fino al 10-4 di inizio quarto tempo. Nel finale, i gol di Federico Ceccarelli e la bella conclusione del 2009 Leonardo Nicolia tengono accesa una speranza per la partita di ritorno. Gara 2 è in programma sabato 22 giugno, ore 17:00, allo Stadio del Nuoto di Frosinone. Per salire in serie B bisogna vincere di 5 gol: serve un’impresa, ma non lasceremo nulla di intentato.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Abbiamo pagato la poca esperienza in queste partite. Abbiamo cominciato anche bene, procurandoci due rigori, ma purtroppo dopo l’errore sul secondo abbiamo cominciato a forzare prestando il fianco agli avversari. La loro maggiore esperienza e la nostra disastrosa prova in superiorità hanno fatto il resto. Sappiamo che ribaltare il risultato ora è quasi proibitivo, ma non molleremo fino all’ultimo secondo».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini, Nicolia 1, Tarquini, Maura, Briganti, Mastracci, Caracuzzi 1, Ceccarelli 4, Ricci, Pisa, Prosseda, Bravo, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli.

