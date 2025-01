Paliano – 49enne dai domiciliari al carcere

A Paliano, nel pomeriggio del 8 gen u.s., i Carabinieri della locale Stazione, coordinati dal superiore Comando Compagnia di Anagni, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di sostituzione della misura alternativa della detenzione domiciliare, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone nei confronti di un 49enne, già noto alle cronache giudiziarie. I militari, dopo averlo rintracciato, hanno arresto l’uomo che al termine delle formalità è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Frosinone ove proseguirà l’esecuzione della misura. L’arrestato era già sottoposto alla detenzione domiciliare, dovendo scontare una pena di anni 3 e mesi 8, come disposto dal Trib. Sorv. di Roma, ma aveva già manifestato ,fin da subito, una certa insofferenza alla misura coercitiva inflittagli tant’è che pochi giorni prima gli stessi Carabinieri di Paliano lo avevano tratto in arresto per evasione poiché si era allontanato arbitrariamente da un centro di accoglienza della Citta’.

FOTO ARCHIVIO

