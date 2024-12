Nuovo Openday per il Nautico Caboto di Gaeta: pronti a navigare verso i mari del futuro

Sono trascorsi 170 anni da quando l’Istituto Nautico Giovanni Caboto di Gaeta ha iniziato a formare le nuove leve del settore marittimo. Un traguardo importante che testimonia la longevità e la vitalità di una scuola che, da sempre, guarda al futuro con slancio e determinazione.Il prossimo 20 dicembre, a partire dalle ore 18, l’Istituto aprirà le sue porte a tutti coloro che desiderano scoprire da vicino il mondo della nautica e della logistica, grazie a numerose opportunità offerte dai suoi corsi di studio. L’Open Day sarà un’occasione unica per visitare i laboratori all’avanguardia, incontrare docenti appassionati e studenti motivati, e immergersi in un’atmosfera ricca di storia e innovazione.Dalla conduzione del mezzo navale, con la preparazione alla figura dell’ufficiale di coperta, alla gestione degli apparati marittimi, per diventare ufficiali di macchina, passando per la conduzione degli impianti elettronici di bordo, fino alle sfide della logistica 4.0, l’istituto offre un ventaglio di percorsi formativi in grado di soddisfare le più diverse passioni e aspirazioni.Grazie a un’offerta didattica in continua evoluzione, il Caboto ha introdotto, già da quest’anno, importanti novità: il metodo DADA, che personalizza l’apprendimento e lo rende più efficace, e il nuovo indirizzo di Logistica 4.0, che combina informatica, robotica ed economia. Inoltre, all’immancabile potenziamento sportivo, che culmina con il conseguimento del brevetto da istruttore FIV, si affianca il biennio dedicato al digitale, alla meccatronica e allo yacht design, aprendo nuove prospettive professionali.L’Open Day sarà un’esperienza coinvolgente, ricca di attività e laboratori interattivi, che permetterà ai visitatori di scoprire tutte le novità proposte dall’istituto e di comprendere come il Caboto stia formando le figure professionali di cui il settore marittimo ha sempre più bisogno.La preside Prof.ssa Maria Rosa Valente lancia l’invito a tutte le famiglie e gli studenti: “Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile e di scoprire perché il Nautico Caboto è la scelta giusta per il vostro futuro. Venite a trovarci venerdì 20 dicembre, presso la nostra sede in Piazza Trieste, a Gaeta.”

