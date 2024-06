Nasce il gruppo civico “Ceccano siamo NOI”

Ceccano siamo NOI, attenzione, nessuno si senta escluso…Siamo ceccanesi, cittadine e cittadini, che amano profondamente la propria città, che amano Ceccano. Per questo, preoccupati per il declino che ha subito la città vetuscolana negli ultimi dieci anni, pur provenienti da esperienze diverse ma accomunati dalla volontà di dare un futuro migliore a Ceccano, abbiamo deciso di unirci ed impegnarci concretamente per il bene comune. Ceccano siamo NOI, questo rumore che rompe il silenzio…Vogliamo essere parte attiva di un cambiamento indispensabile per dare una prospettiva di futuro alla terra in cui viviamo, ma per farlo vogliamo partire dai contenuti, dalle lotte da fare per il bene della città fabraterna, dalla difesa dei beni comuni e dalla ri-valorizzazione di quanto di bello a Ceccano c’è ed è stato completamente abbandonato. I valori che ci guidano sono coerenza, chiarezza e trasparenza, perché di fronte a larghi strati dei nostri concittadini che vivono in condizione di sofferenza economica, sociale e sanitaria, non possiamo continuare a nascondere la testa nell’acqua inquinata del fiume Sacco o in una nuvola di smog, ma crediamo sia indispensabile analizzare criticamente i meccanismi che hanno generato (e che tuttora alimentano) questa sofferenza per agire di conseguenza e riscoprendo il principio della solidarietà. L’attenzione costante a bellezza, beni comuni e partecipazione, guiderà la nostra azione civile, politica, sociale. Vogliamo cercare di rendere Ceccano più vivibile, incoraggiando la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, politica ed amministrativa della città fabraterna. Partendo dai sogni e dalle speranze di ogni ceccanese, vogliamo parlare di contenuti, di idee e di programmi, pure prendendo le distanze da dinamiche politiciste che altro non hanno prodotto negli anni se non l’allontanamento dei cittadini dalla vita pubblica; per questo chiariamo subito che non intendiamo perpetrare la logica degli accordi a tutti costi con chiunque sia, propedeutica soltanto alla conquista e al mantenimento del potere o del proprio status quo. Ceccano siamo NOI, che per il futuro della nostra città almeno stavolta possiamo scegliere… Abbiamo sostenuto convintamente le lotte contro l’inquinamento atmosferico, per un reddito minimo comunale, contro Acea, in difesa del verde pubblico, portate avanti recentemente dal polo civico Ceccano2030, e vogliamo continuare a impegnarci partecipando a questo progetto collettivo. Partire dai contenuti per noi significa aprire a quanti vogliano contribuire alla progettualità del nostro gruppo civico sposandone la vocazione prettamente progressista, che ci pone fuori da ogni dinamica politicista, in quanto siamo convinti che Ceccano è di chi la vive: la difesa dei beni comuni e la tutela dell’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone, l’inclusione sociale e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, possono costituire la prospettiva per un futuro felice per tutti i ceccanesi, e, perciò, ci impegneremo in questa direzione.

Per cambiare la nostra città c’è bisogno di tutti i ceccanesi, c’è bisogno di uno scatto di orgoglio di ogni abitante di Ceccano…perché per davvero Ceccano siamo NOI!

COMUNICATO STAMPA

Correlati