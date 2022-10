Musica – In tanti oggi ricordano Rino Gaetano nel giorno della nascita

Chi di noi non ha mai intonato la famosissima canzone Gianna? Rino Gaetano nasceva il 29 ottobre del 1950. Autore eclettico, molte volte definito anarchico della musica. Trasgressivo a modo suo, uno dei primi a trattare argomenti scomodi senza aver paura di dire la sua. Menestrello, cantautore, idolo dei giovani in un epoca in cui era vivo lo spirito di ribellione. Molte sue canzoni trovarono successo solo dopo la sua morte, ma il suo personaggio è da sempre considerato un icona del panorama musicale italiano. Pagò forse una vita carica di eccessi, ma nessuno come lui seppe improntare nella cultura musicale il pensiero libero ed indipendente. E siamo sicuri che oggi, in paradiso, tutti stiano cantando I suoi sogni di anarchia.

