Morte Sven-Goran Eriksson, dichiarazione Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca

«È un giorno triste per gli amanti del calcio e dello sport. Non è stato solo un grande sportivo, di cui ricordiamo lo storico scudetto con la Lazio, ma Sven-Goran Eriksson ha dimostrato negli anni e soprattutto in questa sua ultima, difficilissima, sfida di essere un grande uomo, esempio di eleganza, talento e coraggio. Non lo dimenticheremo».

Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

https://www.facebook.com/share/p/ofVwjS8pyPaXdyaG/?mibextid=WC7FNe

COMUNICATO STAMPA