Michele La Ginestra a Frosinone per il Teatro tra le porte.

Domenica 23 luglio nuovo appuntamento con il Teatro tra le Porte, in piazzale Vittorio Veneto alle ore 21, sempre con ingresso rigorosamente gratuito. L’iniziativa – organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura e al centro storico, coordinati rispettivamente da Simona Geralico e Rossella Testa, con ATCL (circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio), con il contributo della Banca Popolare del Frusinate – prevede un cartellone di alto profilo nazionale per tutte le domeniche del mese.

Domenica 23 in scena “Il piacere dell’attesa”, di Michele La Ginestra; con Michele La Ginestra, Emanuela Zero, Ariele Vincenti. Regia Nicola Pistoia. Giacomo è un giardiniere che vive in un suo regno magico, quello del suo vivaio. Nel suo mondo piomba all’improvviso Camilla, 40 anni, donna in carriera. Infine c’è Gianluca, assistente di Giacomo, che a sua volta vive la sua vita cadenzata dai “tempi della routine” impostagli dalla madre. I tre universi si incontrano, si scontrano, si confrontano, fino ad arrivare ad una soluzione finale. Ingresso libero. Infoline: 0775/1893548.

comunicato stampa