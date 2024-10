Mangia il risotto con il fungo più velenoso al mondo (scambiato per chiodino), donna muore dopo 10 giorni di agonia

Aveva mangiato funghi velenosi, scambiando l’Amanita falloide per un chiodino: anziana muore dopo dieci giorni di agonia. Non ce l’ha fatta Ermelinda Aiello, 83 anni, di Follina (Treviso) che il 19 ottobre era stata ricoverata all’ospedale con una gravissima intossicazione dopo aver mangiato un risotto il cui ingrediente principale era proprio il fungo velenoso. La donna è spirata il 29 ottobre per aver ingerito il fungo letale, il più mortale che esista. A complicare il quadro clinico hanno contribuito anche l’infezione da Covid e un batterio.Anche il figlio era finito all’ospedale per lo stesso motivo: pure lui aveva cenato con il misto bosco che conteneva l’Amanita. Per entrambi la diagnosi parlava di una grave insufficienza epatica: il fegato era compromesso. Le condizioni dell’uomo, fortunatamente, sono migliorate nei giorni successivi al ricovero. La madre invece, vista anche l’età, non ha avuto scampo. (LEGGO)

Correlati