Mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti dell’Ater di Frosinone, Cuozzo: «Situazione non accettabile”

Stipendi non pagati ai dipendenti dell’Ater di Frosinone, la Cisl Funzione Pubblica pronta a chiedere un incontro urgente ai vertici dell’azienda.

«Quanto sta accadendo all’Ater di Frosinone ci preoccupa molto – ha affermato il Segretario Generale della Cisl Funzione Pubblica di Frosinone Antonio Cuozzo – Si è determinata una grave situazione che ha portato anche a ritardi nel pagamento degli stipendi al personale dipendente. Tale situazione, oltre a costituire una chiara violazione dei diritti dei lavoratori, rischia di compromettere seriamente la funzionalità dell’ente e, di conseguenza, la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Una situazione incresciosa con un clima nei confronti del personale dipendente che non può essere ulteriormente accettato. Occorre che il Commissario e il Direttore generale dell’Ente rispettino e tutelino il personale dipendente dell’Azienda che continua a operare in situazione di grandissima difficoltà. Come organizzazione sindacale riteniamo indispensabile un intervento urgente da parte della Regione Lazio al fine di garantire il puntuale pagamento degli stipendi ai lavoratori dell’Ater Frosinone, evitando il ripetersi di simili situazioni in futuro. Inoltre, in considerazione della delicata situazione finanziaria dell’Ente chiediamo di sospendere immediatamente tutte le procedure di selezione esterna in corso, in linea con quanto disposto dalla nota regionale prot. 4178/23 del 5 maggio 2023, al fine di evitare un ulteriore aggravamento della situazione finanziaria dell’Azienda. Per tutte queste ragioni chiediamo la convocazione, urgente e non procrastinabile, di un incontro per analizzare le cause profonde di tale criticità e definire un piano di risanamento finanziario che assicuri la sostenibilità dell’ente nel medio e lungo termine. Un incontro dal quale sarà necessario far emergere un programma che rispetti i lavoratori e le lavoratrici dell’Azienda».

COMUNICATO STAMPA

