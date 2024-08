M5S Lazio: “Dopo nostra dura opposizione a derighe su edilizia scolastica, maggioranza ritira emendamento”

“In Consiglio regionale, abbiamo ottenuto il ritiro di uno sciagurato emendamento di Giunta con il quale, la maggioranza di centrodestra, avrebbe voluto andare in deroga alle disposizioni di edilizia scolastica: aule delle scuole dell’infanzia anche al settimo piano degli edifici e mense nei sottoscala, senza finestre; bambini e personale scolastico a mangiare negli scantinati e illuminazione artificiale per tutti. Disposizioni prive di ogni principio di buon senso e sicurezza per lavoratori e alunni.

Non possiamo continuare ad assistere a questi colpi di mano, con proposte che non contengono alcuna spiegazione sul perché di certe scelte scellerate. Si va avanti a colpi di deroghe su deroghe, una situazione ormai insostenibile e inaccettabile.

Ci siamo opposti duramente a tutto questo, ma nonostante il risultato ottenuto, non ci fermeremo: continueremo a vigilare e a opporci con tutte le nostre forze per garantire che le scuole dei nostri figli siano sicure e adeguate alle loro necessità”.

Così in una nota il Gruppo M5S alla Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA