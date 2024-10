M.C. Mancini race week end doppio

Palleschi in gara a Misano e Ricci a Genova.

Per il Moto Club Franco Mancini 2000, il prossimo sarà ancora un race week end, anzi per l’esattezza un doppio race week. Difatti il sodalizio isolano, nel fine settimana che verrà avrà due piloti, impegnati in altrettante gare. Si tratta del giovane Andrea Palleschi, che sarà in gara sul circuito Marco Simoncelli World Circuit a Misano, Andrea gareggerà come wild card nel Trofeo Amatori, inserito nel programma delle gare di Coppa Italia. Il pilota isolano Palleschi, sarà in sella a una Ducati 848, con la quale ha già avuto modo di mettersi in evidenza in diverse occasioni. Per Andrea non si tratterà certamente di una passeggiata, perché sul tecnico e veloce tracciato di Misano dovrà vedersela con avversari di tutto rispetto. L’altro pilota del M.C. Franco Mancini 2000, impegnato domenica prossima, sarà Daniele Ricci, il pilota massese in forza da quest’anno al sodalizio isolano, sarà impegnato in una competizione in salita extra campionato. Si tratta della storica gara in salita Doria-Creto (GE), organizzata dall’omonimo M.C. Creto. Daniele sarà come sempre in sella alla sua Yamaha R1. Per entrambi i piloti, il consiglio è quello di tenere a portata di mano i pneumatici rain. In quanto le previsioni meteo, per il fine settimana, dopo i diversi giorni trascorsi caratterizzati dal bel tempo, ora preannunciano un tempo incerto, senza escludere l’arrivo della pioggia. Non resta che sperare e attendere domenica sera per conoscere i risultati conseguiti dai due piloti del M.C. Franco Mancini 2000.

COMUNICATO STAMPA