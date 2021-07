Luna e Igor, i cani eroi che hanno salvato una ragazza di 15 anni trascinata a largo dalle onde

Cani bagnini tra le onde per salvare una ragazza di 15 anni trascinata al largo dalla corrente. Igor e Luna sono i due Labrador eroi della giornata di sabato a Palinuro, nel Cilento. L’intervento di soccorso è iniziato intorno alle 17. I due cani bagnino si sono dati il cambio nel nuoto controcorrente per riuscire a portare in salvo Ilenia, la ragazza che, mentre faceva il bagno con le amiche, trascinata via dalla forte corrente, si è ritrovata sola in balìa delle onde.Luna, la giovane Labrador color miele è riuscita a raggiungerla per prima. Assieme al suo compagno di squadra umano l’hanno assicurata al baywatch ed hanno iniziato la difficile manovra di rientro. Nel frattempo, anche la seconda squadra li ha raggiunti. La ragazza ha potuto aggrapparsi direttamente al possente Igor per essere riportata finalmente in salvo dalle amiche che l’aspettavano preoccupate a riva. L’operazione è stata eccezionalmente documentata da un video realizzato da uno dei bagnanti che hanno assistito sul bagnasciuga alle operazioni di soccorso. In questo periodo nella località cilentana stanno operando 6 Unità Cinofile Sics, suddivise in 3 postazioni di sicurezza, dislocate sulla lunga ed affollata spiaggia delle Saline.

fonte Leggo