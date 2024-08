Le stagioni dell’amore: casting concorrenti over 60 per programma con Mara Venier

Sono aperte le candidature al casting per Le stagioni dell’amore, nuovo programma tv condotto da Mara Venier.

Potranno partecipare single over 60, in cerca dell’amore.

Le puntate saranno trasmesse su Rai 1 a partire da novembre 2024.

Ecco maggiori informazioni e come partecipare ai provini.

Sta dunque per partire il nuovo programma targato Rai dal titolo “Le stagioni dell’amore”.

Il dating show pensato per concorrenti della terza età sarà condotto dalla celebre presentatrice Maria Venier.

I casting sono finalizzati a individuare i protagonisti che prenderanno parte allo show.

Attraverso il casting per il programma tv “Le stagioni dell’amore” saranno selezionate figure con le seguenti caratteristiche:

avere più di 60 anni;

essere single e in cerca dell’amore;

avere voglia di partecipare al nuovo programma di Rai1.

Le stagioni dell’amore è un dating show dedicato alla terza età che andrà in onda il sabato pomeriggio, dalle ore 14.00, su Rai 1 a partire dal 9 novembre 2024.

Il format è innovativo e prevede una fase iniziale in cui i concorrenti non si incontreranno di persona ma solo tramite degli “avatar”, ovvero delle rappresentazioni di come gli stessi erano da giovani. Si darà vita dunque ad una sorta di esperimento sociale, moderno e divertente.

Alla conduzione del programma troviamo la celebre presentatrice Mara Venier, che terrà così compagnia agli italiani per tutto il fine settimana: condurrà infatti anche per la prossima stagione Domenica In, sempre su Rai 1.

Gli interessati a partecipare al casting per il programma “Le stagioni dell’amore” dovranno inviare un’email al seguente indirizzo: selezioni@bluyazmine.it.

In alternativa è possibile compilare il form online presente in questa pagina, dedicata ai provini Blu Yazmine, cliccando sul link del programma al quale si desidera partecipare.

