Le nuove sfide dell’educazione finanziaria al centro del webinar organizzato dall’associazione Codici

Un parterre autorevolissimo, fatto di rappresentanti del panorama istituzionale, consumeristico e di esperti del settore, sarà protagonista del webinar “Educazione Finanziaria, una risorsa preziosa per i consumatori” organizzato dall’associazione Codici per domani alle ore 16.Ad aprire l’iniziativa sarà il Segretario Nazionale di Codici, Ivano Giacomelli, che si soffermerà sull’importanza dell’educazione finanziaria per il consumatore. A seguire gli interventi dell’onorevole Letizia Giorgianni, Componente della Commissione Bilancio della Camera, sulla tutela del consumatore come strumento di regolazione e garanzia del mercato, e di Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela clientela e educazione finanziaria della Banca d’Italia, sulla rilevanza dell’educazione finanziaria e le “sfide” da affrontare nel raggiungere gli adulti. A chi spetta l’educazione finanziaria? Partirà da questo interrogativo, invece, l’intervento di Rosa Cervellione, avvocato esperta di materia bancaria, mentre Stefano Santin, componente del Comitato Edufin, affronterà il tema del merito creditizio e della prevenzione del sovraindebitamento nella concessione del credito. Spazio, quindi, alle altre associazioni dei consumatori coinvolte da Codici in questo webinar, con gli interventi di Marco Festelli, Presidente di Confconsumatori, sulla valutazione dell’adeguatezza dell’informativa precontrattuale nei contratti finanziari, e di Gabriele Melluso, Presidente di Assoutenti, sull’adempimento da parte dei finanziatori degli obblighi di trasparenza ed informazione. A chiudere l’avvocato Marcello Padovani, esperto in materia bancaria, che analizzerà la tutela del consumatore prendendo spunto dalla vicenda Lexitor.Il webinar “Educazione Finanziaria, una risorsa preziosa per i consumatori” sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube dell’associazione Codici a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=jtO2HP1WRGA.

