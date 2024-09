Lazio, Righini: “Confronto molto costruttivo con associazioni su Collegato al Bilancio”

«Sono particolarmente soddisfatto delle audizioni avute ieri con le associazioni di categoria, sindacali, datoriali e rappresentanti degli Enti locali sul Collegato al Bilancio, ovvero sulle misure per la semplificazione, modifiche a leggi regionali varie e disposizioni relative all’esecuzione degli impegni assunti col Governo».

Lo ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Si è trattato di un momento di confronto molto costruttivo dove non sono emerse particolari criticità sul provvedimento che ha avuto giudizi maggiormente positivi e di condivisione e che nella maggior parte dei casi non ha avuto richieste di carattere emendativo. È evidente che alcune questioni emerse saranno affrontate nello specifico quando porteremo in discussione la Legge di stabilità e quella di bilancio visto che quello di oggi è un provvedimento che non prevede l’ipotesi di ulteriori stanziamenti», ha spiegato l’assessore della Regione Lazio.

«È nostra intenzione, come al solito, valutare con grande attenzione tutte le osservazioni che ci sono state presentate e dare seguito a quelle che riterremmo più funzionali in un’ottica di snellimento e sviluppo della macchina regionale», ha concluso l’assessore Giancarlo Righini.

COMUNICATO STAMPA